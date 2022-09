FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 56 Euro gesenkt. Der Modehändler habe zuletzt von positiven Einflüssen profitiert, der Rückenwind dürfte nun aber nachlassen oder vielleicht sogar zum Gegenwind werden, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf das von der stark steigenden Inflation geprägte Konsumumfeld in Europa./tih/gl