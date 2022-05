NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. In der Einzelhandelsbranche zählten Hugo Boss neben Inditex und WH Smith zu seinen bevorzugten Titeln, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Einfluss des Online-Geschäfts habe jüngst abgenommen, längerfristig sei der Aufwärtstrend jedoch intakt./bek/ag