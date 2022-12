NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach Gesprächen mit führenden Managern des Modekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Austausch habe ihr Vertrauen in die operativen Verbesserungen sowie die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten bestärkt, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/men