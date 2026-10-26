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Intel Aktie

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Bernstein Research

Intel Market-Perform

15:36 Uhr
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
84,49 EUR 3,25 EUR 4,00%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel vor den am 29. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die PC-Sparte im vierten Quartal und kommenden Jahr. Dies werde aber durch höhere Schätzungen für das Servergeschäft mehr als ausgeglichen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 03:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 92,19		 Abst. Kursziel*:
19,32%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 93,97		 Abst. Kursziel aktuell:
17,06%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 101,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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