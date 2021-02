NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Das vierte Quartal der Fluggesellschaft sei einen Hauch besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Liquiditätslage sei ausreichend zumindest für den Sommer./mf/tih