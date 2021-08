LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,80 Euro belassen. Die Zahlen und der Ausblick der italienischen Bank entsprächen ihre Erwartungen, weshalb sie ihre Schätzungen für das bereinigte Ergebnis (EPS) in den Jahren bis 2023 nur minimal nach oben revidiere, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick und insbesondere die Aussagen zur Dividende sollten die Aktie unterstützen./gl/bek