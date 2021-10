LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,80 auf 3,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie zu italienischen Banken damit, dass der Druck auf die Nettozinsmargen und -erträge eher gering sein dürfte. Wegen des hohen Anteils der Nettozinserträge an den Gesamterträgen der meisten Banken, dürften solche Finanzinstitute mit einem hohen oder wachsenden Anteil an Gebühreneinnahmen und Versicherungserträgen besser abschneiden./ck/he