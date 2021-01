HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Technologiekonzern sei im vergangenen Jahr sehr profitabel gewesen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda) eine Rekordmarke von 17,5 Prozent erreicht und damit seine Annahme von 15,4 Prozent deutlich überboten./bek/edh