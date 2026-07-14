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JPMorgan Chase Aktie

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299,15 EUR -0,70 EUR -0,23 %
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Marktkap. 784,64 Mrd. EUR

KGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
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Symbol JPM

Jefferies & Company Inc.

JPMorgan ChaseCo Hold

08:01 Uhr
JPMorgan ChaseCo Hold
Aktie in diesem Artikel
JPMorgan Chase & Co.
299,15 EUR -0,70 EUR -0,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan nach Quartalszahlen von 340 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Großbank habe insgesamt solide Resultate abgeliefert und die Ausblick für den Nettozinsüberschuss erhöht, schrieb David Chiaverini in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JPMorgan Chase Hold

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 342,89		 Abst. Kursziel*:
2,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 342,79		 Abst. Kursziel aktuell:
2,10%
Analyst Name:
David Chiaverini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 357,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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