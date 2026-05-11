DAX 23.975 -1,5%ESt50 5.812 -1,4%MSCI World 4.726 -0,8%Top 10 Crypto 10,30 -0,3%Nas 25.866 -1,6%Bitcoin 68.493 -1,3%Euro 1,1733 -0,4%Öl 107,6 +2,9%Gold 4.670 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Aramco, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk,VW, Wendy's im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie bald an der Börse: Raumfahrtkonzern schockt mit neuem Mars-Bonus für Elon Musk SpaceX-Aktie bald an der Börse: Raumfahrtkonzern schockt mit neuem Mars-Bonus für Elon Musk
Palantir gegen BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen vorn liegt Palantir gegen BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen vorn liegt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

K+S Aktie

Kaufen
Verkaufen
K+S Aktien-Sparplan
15,47 EUR +0,31 EUR +2,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,76 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KSAG88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KSAG888

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KPLUF

DZ BANK

K+S Halten

17:26 Uhr
K+S Halten
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
15,47 EUR 0,31 EUR 2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro belassen. Diese hätten nicht nennenswert überrascht, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2026 zeichne sich eine weltweit sehr solide Düngemittel-Ausbringung ab./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Halten

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
15,57 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
15,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

17:26 K+S Halten DZ BANK
12:16 K+S Sell Deutsche Bank AG
11.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
23.04.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

finanzen.net Frühe Anlage MDAX-Papier K+S-Aktie: Wäre eine K+S-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ? MDAX-Papier K+S-Aktie: Wäre eine K+S-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
finanzen.net XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach
finanzen.net K+S Aktie News: K+S gewinnt am Vormittag an Fahrt
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Minus
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX stärker
finanzen.net K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittag auf rotem Terrain
StockXperts K+S: Wird Kriegsbonus zum Malus?
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Montagssitzung im Plus
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: EBITDA and adjusted free cash flow in the first quarter of 2026 significantly above market expectations; EBITDA forecast for the full year 2026 raised
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
K+S AG zu myNews hinzufügen