DZ BANK

K+S Halten

17:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro belassen. Diese hätten nicht nennenswert überrascht, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2026 zeichne sich eine weltweit sehr solide Düngemittel-Ausbringung ab./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S