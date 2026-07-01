Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,17 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen, die Aktien aber mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen auf eine Empfehlungsliste genommen. Er habe mittlerweile eine optimistischere Einschätzung des Chance-Risiko-Verhältnisses, schrieb Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Mit seinen Annahmen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Bremsenspezialisten liege er nun über den entsprechenden Konsensschätzungen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
102,40 €
|Abst. Kursziel*:
5,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
102,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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