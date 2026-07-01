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Symbol KNBHF

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

13:21 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen, die Aktien aber mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen auf eine Empfehlungsliste genommen. Er habe mittlerweile eine optimistischere Einschätzung des Chance-Risiko-Verhältnisses, schrieb Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Mit seinen Annahmen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Bremsenspezialisten liege er nun über den entsprechenden Konsensschätzungen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
102,40 €		 Abst. Kursziel*:
5,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
102,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:21 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
09.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
07.07.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy
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