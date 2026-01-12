DAX 25.375 -0,1%ESt50 6.023 +0,1%MSCI World 4.527 +0,1%Top 10 Crypto 12,37 +1,6%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 79.233 +1,4%Euro 1,1670 +0,0%Öl 64,67 +0,6%Gold 4.590 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Rüstungsaktien, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
European Lithium-Aktie dennoch tiefer: Operative Fortschritte beim Tanbreez-Projekt European Lithium-Aktie dennoch tiefer: Operative Fortschritte beim Tanbreez-Projekt
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blick: Geopolitische Spannungen stützen Rüstungswerte Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blick: Geopolitische Spannungen stützen Rüstungswerte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kontron Aktie

Kaufen
Verkaufen
Kontron Aktien-Sparplan
24,46 EUR -0,06 EUR -0,24 %
STU
22,73 CHF +0,14 CHF +0,61 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,6 Mrd. EUR

KGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0X9EJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN AT0000A0E9W5

Jefferies & Company Inc.

Kontron Buy

09:41 Uhr
Kontron Buy
Aktie in diesem Artikel
Kontron
24,46 EUR -0,06 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,52 €		 Abst. Kursziel*:
10,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,38%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

09:41 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Kontron Kaufen DZ BANK
11.11.25 Kontron Buy Warburg Research
06.11.25 Kontron Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Kontron

finanzen.net Performance im Blick TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron zeigt sich am Vormittag gestärkt
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron am Nachmittag im Minusbereich
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX steigen
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Montagnachmittag im Aufwind
finanzen.net Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron am Montagmittag schwächer
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, sell
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Kontron zu myNews hinzufügen