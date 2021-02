MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher betonte den starken Auftragseingang im Schlussquartal. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege in etwa im Rahmen der jüngsten Projektion, aber der Nettoverlust sei überraschend hoch, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2021 erscheine konservativ./ajx/edh