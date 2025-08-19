DAX 24.349 -0,3%ESt50 5.480 -0,1%Top 10 Crypto 15,82 +2,1%Dow 44.922 +0,0%Nas 21.315 -1,5%Bitcoin 97.651 +0,8%Euro 1,1646 +0,0%Öl 66,19 +0,4%Gold 3.326 +0,3%
KRONES Aktie

Marktkap. 4,08 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

ISIN DE0006335003

Symbol KRNNF

UBS AG

KRONES Buy

12:06 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
131,00 EUR 0,20 EUR 0,15%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
131,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
131,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Supriya Subramanian 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
167,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

12:06 KRONES Buy UBS AG
01.08.25 KRONES Buy Baader Bank
01.08.25 KRONES Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.07.25 KRONES Buy Deutsche Bank AG
31.07.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

