Walmart erhöht Gehälter. Milliarden-Übernahme in Medizintechnik: Baxter will Hill-Rom kaufen. Schlappe für Telekom und Vodafone am EuGH. Lufthansa-Tochter Eurowings baut Angebot für Geschäftsreisende aus - Lockerungen für US-Reisen wohl erst zum Jahresende. Knorr-Bremse liefert Bremsausrüstung für tschechische Züge. BMW verschärft Klimaziele. EQT mit Gegenangebot für zooplus.