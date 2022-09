FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller für die Getränkeindustrie profitiere von Preissteigerungen und einem Rekord-Auftragsbestand, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim operativen Gewinn sollte deshalb in den kommenden Jahren mehr drin sein als bisher angenommen./jcf/tav