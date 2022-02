ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. 2023 könnte der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Margen erzielen so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr, zeigte sich Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie optimistisch./ajx/jha/