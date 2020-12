FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Krones angesichts eines beschlossenen weiteren Stellenabbaus von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen wolle seine Personalkapazitäten an das niedrigere Geschäftsvolumen anpassen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, schrieb Analyst Markus Armer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Schätzungen für 2020 und 2021 an./tih/ag