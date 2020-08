FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Krones nach Quartalszahlen von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese seien nicht so schwach gewesen wie es den Anschein habe, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anlagenhersteller für die Nahrungsmittelbranche komme zudem bei den Kosten gut voran./bek/fba