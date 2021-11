FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Krones nach Neunmonatszahlen von 83 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen habe er seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2021 bis 2023 erhöht, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere unter anderem auch die gestiegene Branchenbewertung./edh/stk