FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der Papiere von Krones von 120 auf 118 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Ausblick 2021 dürfte am oberen Ende erreicht worden sein", schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit zuversichtlichen Signalen für 2022./ag/jha/