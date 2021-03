NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat London Stock Exchange (LSE) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11200 Pence belassen. Mit der Veröffentlichung eines Anleihe-Prospekts zur Finanzierung von bis zu rund zehn Milliarden Pfund Schulden im Zusammenhang mit der Refinitiv-Übernahme mache der Börsenbetreiber in seiner Refinanzierungsstrategie einen weiteren Schritt nach vorn, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/he