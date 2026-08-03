LOréal Aktie
Marktkap. 205,86 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen des Kosmetikkonzerns von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 328 auf 377 Euro angehoben. Es gebe immer mehr Anzeichen dafür, dass ihre Einschätzung, wonach die zugrunde liegende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre in einer Spanne von lediglich 4 bis 4,5 Prozent liege, nicht zutreffe, schrieb Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Denn vor dem Hintergrund eines günstigeren Marktumfelds lägen die Ergebnisse des zweiten Quartals bereits über diesem Bereich./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Hold
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
377,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
388,20 €
|Abst. Kursziel*:
-2,89%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
396,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,92%
|
Analyst Name:
Molly Wylenzek
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
409,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|08:01
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.