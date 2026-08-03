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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
396,50 EUR +9,95 EUR +2,57 %
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396,90 EUR +8,90 EUR +2,29 %
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LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 205,86 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

Jefferies & Company Inc.

LOréal Hold

08:01 Uhr
LOréal Hold
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
396,50 EUR 9,95 EUR 2,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen des Kosmetikkonzerns von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 328 auf 377 Euro angehoben. Es gebe immer mehr Anzeichen dafür, dass ihre Einschätzung, wonach die zugrunde liegende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre in einer Spanne von lediglich 4 bis 4,5 Prozent liege, nicht zutreffe, schrieb Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Denn vor dem Hintergrund eines günstigeren Marktumfelds lägen die Ergebnisse des zweiten Quartals bereits über diesem Bereich./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Hold

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
377,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
388,20 €		 Abst. Kursziel*:
-2,89%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
396,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,92%
Analyst Name:
Molly Wylenzek 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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