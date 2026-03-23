LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
435,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
351,80 €
|Abst. Kursziel*:
23,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
351,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,83%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
393,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|25.03.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
