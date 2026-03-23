LOréal Aktie

351,30 EUR +0,25 EUR +0,07 %
322,93 CHF +0,79 CHF +0,25 %
Marktkap. 187,41 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Barclays Capital

LOréal Overweight

09:21 Uhr
LOréal Overweight
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
351,30 EUR 0,25 EUR 0,07%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Overweight

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
351,80 €		 Abst. Kursziel*:
23,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
351,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,83%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
393,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

25.03.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
02.03.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LOréal von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der LOréal-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel 365 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2025
GlobeNewswire Share buyback program
