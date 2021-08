FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investment-Story Merck KGaA bleibe intakt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Chemie- und Pharmakonzern werde nach wie vor gut geführt und in allen Absatzregionen seien die Endabnehmermärkte in gutem Zustand./bek/ag