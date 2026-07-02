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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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517,80 EUR +6,40 EUR +1,25 %
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584,90 USD +2,24 USD +0,38 %
nachbörslich
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Smartphone

Marktkap. 1,36 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
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Symbol META

JP Morgan Chase & Co.

Meta Platforms (ex Facebook) Neutral

16:41 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
517,80 EUR 6,40 EUR 1,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Neutral" mit einem Kursziel von 725 US-Dollar belassen. Doug Anmuth äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu einer potenziell geänderten Monetarisierungs-Strategie des Social-Media-Konzerns im Cloud-Bereich. Der Experte sieht dies positiv für eine Rendite der KI-Infrastrukturen. Er würde es aber bevorzugen, wenn die Ressourcen für eigene Produkte verwendet würden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Meta

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 725,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 582,90		 Abst. Kursziel*:
24,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 584,90		 Abst. Kursziel aktuell:
23,95%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 826,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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