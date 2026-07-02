Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,36 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Neutral" mit einem Kursziel von 725 US-Dollar belassen. Doug Anmuth äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu einer potenziell geänderten Monetarisierungs-Strategie des Social-Media-Konzerns im Cloud-Bereich. Der Experte sieht dies positiv für eine Rendite der KI-Infrastrukturen. Er würde es aber bevorzugen, wenn die Ressourcen für eigene Produkte verwendet würden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Meta
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 725,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 582,90
|Abst. Kursziel*:
24,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 584,90
|Abst. Kursziel aktuell:
23,95%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 826,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16:41
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|16:41
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|16:41
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.