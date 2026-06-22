Microsoft Aktie
Marktkap. 2,55 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe die richtige Balance zwischen Wachstum, Margen und Investitionen gefunden, um stärkere Aussichten zu untermauern, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Microsoft Overweight
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 550,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 390,54
|Abst. Kursziel*:
40,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 450,82
|Abst. Kursziel aktuell:
22,00%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 564,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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