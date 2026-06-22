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ISIN US5949181045

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Symbol MSFT

JP Morgan Chase & Co.

Microsoft Overweight

13:31 Uhr
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe die richtige Balance zwischen Wachstum, Margen und Investitionen gefunden, um stärkere Aussichten zu untermauern, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Microsoft Overweight

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 390,54		 Abst. Kursziel*:
40,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 450,82		 Abst. Kursziel aktuell:
22,00%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 564,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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