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Nestlé Aktie

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Marktkap. 229,21 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
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Jefferies & Company Inc.

Nestlé Buy

11:41 Uhr
Nestlé Buy
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
86,22 EUR -5,79 EUR -6,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Diese wertete David Hayes in einer ersten Reaktion am Donnerstag als ermutigende Signale. Der Lebensmittelkonzern habe mit den Margen und dem Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen. Das reale interne Wachstum sei allerdings noch ein wenig hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Buy

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
99,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,14 CHF		 Abst. Kursziel*:
23,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,16 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
23,50%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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