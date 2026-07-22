Nestlé Aktie
Marktkap. 229,21 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Diese wertete David Hayes in einer ersten Reaktion am Donnerstag als ermutigende Signale. Der Lebensmittelkonzern habe mit den Margen und dem Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen. Das reale interne Wachstum sei allerdings noch ein wenig hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Buy
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
99,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,14 CHF
|Abst. Kursziel*:
23,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,16 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
23,50%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Nestlé Sector Perform
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