FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 300 auf 270 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bryan Kraft kappte nach dem Quartalsbericht seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen angesichts negativer Wechselkurseffekte. Das Abonnentenwachstum sei besser als erwartet gewesen, schrieb der Experte am Mittwoch in seiner Reaktion. Kraft will nun darauf achten, ob der Plan von Netflix zur Beschleunigung des Abo- und Umsatzwachstums im nächsten Jahr aufgeht. Denn dann will Netflix seine Initiative umsetzen und eine günstigere, dafür aber werbebasierte Streaming-Version anbieten./ag/ck