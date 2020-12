NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 630 US-Dollar belassen. Die Umfragen zur Kundenzufriedenheit hätten die einmalige Marktposition des Streaming-Anbieters unterstrichen, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schaffe Potenziale für weitere Angebote und erhöhte Profitabilität./mf/bek