Netflix Aktie
Marktkap. 285,84 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
AI Analyse
Netflix Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Von ihren Tiefständen nach dem Quartalsbericht hätten sich die Aktien des Streaminganbieters zwar um 19 Prozent erholt, aber die Anlegerstimmung bleibe durchwachsen bis vorsichtig, schrieb Doug Anmuth in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Starker Content bleibe besonders wichtig. Anmuth hob diesbezüglich etwas seine Kostenschätzungen an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 23:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Netflix
Zusammenfassung: Netflix Overweight
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 80,14
|Abst. Kursziel*:
6,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 80,07
|Abst. Kursziel aktuell:
6,16%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 102,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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