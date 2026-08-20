DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,4%MSCI World 4.949 +0,0%Top 10 Crypto 9,6600 +3,4%Nas 26.067 -1,0%Bitcoin 64.461 +3,1%Euro 1,1694 +0,1%Öl 93,46 -0,3%Gold 4.564 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Moderna A2N9D9 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SpaceX A42D4F BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Unitree UNITRE Micron Technology 869020 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Fielmann senkt Prognose -- Metaplanet, SpaceX, Samsung, VW, Tesla, CTS Eventim im Fokus
Top News
Steigende Renditen für US-Anleihen bringen Unruhe: DAX stabil erwartet - 26.000er-Marke im Blick Steigende Renditen für US-Anleihen bringen Unruhe: DAX stabil erwartet - 26.000er-Marke im Blick
Aixtron nach dem Rücksetzer: Bereit für den nächsten Schub? Aixtron nach dem Rücksetzer: Bereit für den nächsten Schub?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netflix Aktie

Kaufen
Verkaufen
Netflix Aktien-Sparplan
68,35 EUR -0,57 EUR -0,83 %
STU
80,07 USD -0,11 USD -0,13 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Netflix jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 285,84 Mrd. EUR

KGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 552484

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US64110L1061

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NFLX

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Netflix Overweight

08:01 Uhr
Netflix Overweight
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
68,35 EUR -0,57 EUR -0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Von ihren Tiefständen nach dem Quartalsbericht hätten sich die Aktien des Streaminganbieters zwar um 19 Prozent erholt, aber die Anlegerstimmung bleibe durchwachsen bis vorsichtig, schrieb Doug Anmuth in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Starker Content bleibe besonders wichtig. Anmuth hob diesbezüglich etwas seine Kostenschätzungen an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 23:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Netflix

Zusammenfassung: Netflix Overweight

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 80,14		 Abst. Kursziel*:
6,06%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 80,07		 Abst. Kursziel aktuell:
6,16%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 102,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

08:01 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net KI-Boom oder Blase? Warum sich die Wall Street bei Aktien von NVIDIA, Oracle und Co. spaltet
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Abend fester
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit Kursplus
dpa-afx Netflix beleuchtet Schumachers Karriere: WM-Triumph und Drama - Aktie im Plus
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt nachmittags ab
finanzen.net Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite mittags
finanzen.net Pershing Square: Vier Neuzugänge im Ackman-Depot in Q2 - Alphabet-Aktien komplett verkauft
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingebracht
MotleyFool Which Streaming Stock Would Hold Up Better in a Recession: Netflix or Walt Disney?
Cnet Netflix Drops Trailers for ‘Blue Eye Samurai’ Season 2, Cyberpunk: Edgerunners 2 and More at Anime NYC 2026
Korea Times 'Mousetrap' turns Korean folktale into Netflix thriller
Benzinga What&#39;s Going On With Netflix Stock Wednesday?
Benzinga Netflix, Eli Lilly, Elanco Animal Health And More Stock On CNBC’s ‘Final Trades’
Benzinga Netflix Co-Founder Reed Hastings Says Companies Aren’t Families: ‘You Would Never Lay Off Two of Your Kids’
MotleyFool Netflix Trades at 21 Times Forward Earnings After Falling 43% From Its High. Here's How That Multiple Compares to Where the Stock Traded the Last 2 Times It Fell This Far.
Benzinga Is the Bottom in for Netflix Stock?
RSS Feed
Netflix Inc. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.