Nordex Aktie
Marktkap. 8,82 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Constantin Hesse wies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Nachgang der jüngsten Zahlen nochmals darauf hin, dass das zweite Quartal des Herstellers von Windkraftanlagen stark gewesen sei. Die Bestätigung, dass die operative Marge (Ebitda) im Mittelwert der Zielspanne oder sogar darüber liegt, hält der Experte für konservativ./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 09:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,04 €
|Abst. Kursziel*:
49,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,44%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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