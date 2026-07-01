Novartis Aktie
Marktkap. 247,37 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die Schweizer hätten die Erwartungen übertroffen, die Jahresziele aber nicht angehoben, schrieb Justin Smith in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft in diesem Jahr dürften nun im unteren einstelligen Prozentbereich steigen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 06:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 06:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Market-Perform
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
124,98 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,02%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
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