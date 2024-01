UBS AG

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach einer Fragerunde im Rahmen der Technikmesse CES in Las Vegas auf "Buy" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Der Chip- und Prozessorkonzern wolle die Versorgung in diesem Jahr in jedem Quartal steigern, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt für Künstliche Intelligenz wachse so schnell und die Nachfrage übersteige immer noch das Angebot./tih/he

