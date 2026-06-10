Oracle Aktie
Marktkap. 512,97 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den weiter steigenden Auftragsbestand des Softwarekonzerns. Der Umschlag in Umsätze funktioniere aber nicht ganz so gut. Hier sei die Erwartung im vierten Geschäftsquartal nur knapp übertroffen worden, und das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 sei unverändert. Letzteres könnte die Bullen zunächst enttäuschen, rieche aber noch einer Aufstockung im weiteren Verlauf./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 201,26
|Abst. Kursziel*:
59,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 180,64
|Abst. Kursziel aktuell:
77,15%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 248,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.