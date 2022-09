LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Oracle vor den am 12. September erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2022/23 auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 82 US-Dollar belassen. Es werde das erste Quartal für den Softwarekonzern sein, in dem der übernommene IT-Anbieter Cerner enthalten sei, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend gebe es viele Veränderungen, da Oracle nicht alle Cerner-Aktivitäten weiterführe. Abgesehen davon seien die Vergleichswerte für Oracle aus dem Vorjahr recht leicht erreichbar. Die Wechselkursentwicklung indes sei ungünstiger als prognostiziert./ck/la