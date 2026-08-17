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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ottobock Hold

08:26 Uhr
Ottobock Hold
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
58,70 EUR 0,40 EUR 0,69%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum im Kerngeschäft dürfte im zweiten Halbjahr zulegen, schrieb Beatrice Fairbairn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margen des Prothesenherstellers dürften gleichzeitig solide ausfallen. Damit könne das Unternehmen die erhöhten Zielvorgaben für das Gesamtjahr erreichen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Hold

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
58,40 €		 Abst. Kursziel*:
13,01%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
58,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,44%
Analyst Name:
Beatrice Fairbairn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

08:26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Ottobock Buy UBS AG
13.08.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
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