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Symbol PDRDF

Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

09:26 Uhr
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
Pernod Ricard S.A.
65,20 EUR -0,14 EUR -0,21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Um die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Gewinne der europäischen Getränkehersteller zu reflektieren, habe er seine Ergebnisprognosen für 2027 reduziert, schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht nun von einem langsameren Wachstum des Sektors und höheren Rohstoffpreisen aus, glaubt aber, dass die Folgen - unter der Annahme einer Deeskalation - weniger gravierend sein werden als im Russland-Ukraine-Krieg. Da die Branchenwerte bereits um bis zu 20 Prozent gefallen seien, dürften die Negativaspekte bereits mehr als eingepreist sein, betonte Mundy./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy

Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,18 €		 Abst. Kursziel*:
45,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,71%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

09:26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Pernod Ricard Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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