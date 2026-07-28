Philips Aktie
Marktkap. 22,85 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 25,40 auf 23,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe alles in allem wie erwartet abgeschnitten, schrieb Susannah Ludwig in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings müssten die Niederländer im vierten Quartal deutlich zulegen, um noch die Jahresziele zu erreichen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Market-Perform
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
23,40 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
22,26 €
|Abst. Kursziel*:
5,12%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
22,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|28.07.26
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