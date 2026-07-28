Bernstein Research

Philips Market-Perform

13:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 25,40 auf 23,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe alles in allem wie erwartet abgeschnitten, schrieb Susannah Ludwig in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings müssten die Niederländer im vierten Quartal deutlich zulegen, um noch die Jahresziele zu erreichen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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