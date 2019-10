NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Renault nach Kappung der Umsatz- und Gewinnziele für dieses Jahr auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Alles in allem sei die Nachricht des französischen Autobauers natürlich enttäuschend, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings hänge das Wohl und Wehe der Aktien davon ab, wie es mit dem Partner Nissan weitergehe und ob es einen neuen Anlauf für eine Fusion mit Fiat Chrysler gebe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 15:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 15:45 / ET



