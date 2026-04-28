Rheinmetall Aktie
Marktkap. 62,49 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht nach der kräftigen Kurskorrektur deutscher Rüstungswerte seit Oktober 2025 aktuell eine attraktive Einstiegsgelegenheit, wie er in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar schrieb. Die Sorgen der Anleger hinsichtlich eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg, generellen Umsetzungsrisiken und einer Änderung in den Militärdoktrin durch Drohneneinsätze seien ernstzunehmen, würden allerdings auch zu hoch gehängt. Perry erwartet am heutigen Mittwoch einen deutschen Wehretat für 2027, der mit etwa 21 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr positiv überraschend dürfte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.130,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.344,60 €
|Abst. Kursziel*:
58,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.345,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,32%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.102,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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