DAX 24.018 -0,3%ESt50 5.836 -0,4%MSCI World 4.614 +0,0%Top 10 Crypto 9,8715 +2,2%Nas 24.664 -0,9%Bitcoin 66.026 +1,4%Euro 1,1703 -0,1%Öl 111,7 +0,4%Gold 4.597 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- T-Mobile im Fokus -- Siltronic, WACKER Chemie, TRATON im Fokus
Top News
Revolut zögert Börsenpläne hinaus - IPO der Revolut-Aktie frühestens 2028 Revolut zögert Börsenpläne hinaus - IPO der Revolut-Aktie frühestens 2028
Volvo-Aktie: Autobauer kämpft weiter mit Problemen - Erneuter Gewinnrückgang Volvo-Aktie: Autobauer kämpft weiter mit Problemen - Erneuter Gewinnrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.345,40 EUR +5,20 EUR +0,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 62,49 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

08:01 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.345,40 EUR 5,20 EUR 0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht nach der kräftigen Kurskorrektur deutscher Rüstungswerte seit Oktober 2025 aktuell eine attraktive Einstiegsgelegenheit, wie er in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar schrieb. Die Sorgen der Anleger hinsichtlich eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg, generellen Umsetzungsrisiken und einer Änderung in den Militärdoktrin durch Drohneneinsätze seien ernstzunehmen, würden allerdings auch zu hoch gehängt. Perry erwartet am heutigen Mittwoch einen deutschen Wehretat für 2027, der mit etwa 21 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr positiv überraschend dürfte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.130,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.344,60 €		 Abst. Kursziel*:
58,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.345,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,32%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.102,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
20.04.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
20.04.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Börsengang voraus Nächster Rüstungs-Star? electrovac-Aktie fordert Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS heraus - IPO im Fokus Nächster Rüstungs-Star? electrovac-Aktie fordert Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS heraus - IPO im Fokus
finanzen.net Rheinmetall-Aktie in der Chartanalyse: Candlestick bullish Harami
finanzen.net ITM Power-Aktie korrigiert weiter, NEL-Aktie als Alternative? Wenn Marktfantasie auf die Realität prallt
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 in der Verlustzone
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Dienstagnachmittag
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag schwächer
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag höher
Deutsche Welle Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
Deutsche Welle Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall investors to get bumper dividend from booming arms sales
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall muscles back into German drones programme after testing setback
Financial Times Rheinmetall wins approval for Italian munitions expansion after years of wrangling
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen