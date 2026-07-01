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Richemont Aktie

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Richemont Aktien-Sparplan
208,80 EUR +11,50 EUR +5,83 %
STU
193,70 CHF +10,35 CHF +5,64 %
SWX
finanzen.net zero
Richemont jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 117,11 Mrd. EUR

KGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN wurde kopiert
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WKN A1W5CV

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ISIN CH0210483332

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Symbol CFRHF

Jefferies & Company Inc.

Richemont Buy

15:36 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
208,80 EUR 11,50 EUR 5,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 200 auf 220 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. James Grzinic bezeichnete die Quartalszahlen des Schmuck- und Uhrenkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als hervorragend und erhöhte seine Schätzungen deutlich. Die Berichtssaison im Luxusgütersektor werde zeigen, dass Schmuck von den aktuellen Marktbedingungen überdurchschnittlich profitiere. Dies könne weiteres Wachstum bei Richemont untermauern./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
220,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
193,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
193,70 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
13,58%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
196,86 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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