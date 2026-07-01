DAX 24.863 -1,1%ESt50 6.266 -0,2%MSCI World 4.860 +0,0%Top 10 Crypto 8,4410 +0,4%Nas 26.107 +0,9%Bitcoin 56.510 -0,6%Euro 1,1424 +0,0%Öl 85,77 +1,2%Gold 4.023 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 IBM 851399 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 EVOTEC 566480 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt wieder unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen mehrheitlich höher - KOSPI zieht an -- DeepSeek wohl vor Börsengang -- NEL, ASML, SK hynix, PayPal, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
ASML-Aktie zieht an: Konzern rechnet 2026 mit noch besseren Geschäften ASML-Aktie zieht an: Konzern rechnet 2026 mit noch besseren Geschäften
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochvormittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochvormittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
81,07 EUR -0,04 EUR -0,05 %
STU
74,57 CHF +0,05 CHF +0,07 %
BRX
finanzen.net zero
Rio Tinto jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 128,43 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

08:31 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
81,07 EUR -0,04 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto nach Förder- und Absatzdaten für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 7700 Pence auf "Hold" belassen. Die vorgelegten Zahlen aus der Pilbara-Region in Australien hätten die Erwartungen übertroffen, während die der übrigen wichtigen Minen erwartungsgemäß ausgefallen seien, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
77,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
81,69 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christopher LaFemina 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:31 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
10.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Rio Tinto Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.07.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

Dow Jones Gute operative Leistung Rio Tinto-Aktie gibt dennoch nach: Höherer Eisenerz-Absatz und gesenkte Kostenprognose für Kupfer Rio Tinto-Aktie gibt dennoch nach: Höherer Eisenerz-Absatz und gesenkte Kostenprognose für Kupfer
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 legt zum Ende des Dienstagshandels zu
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 klettert am Dienstagnachmittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 verliert am Mittag
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen