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AI Analyse

Bernstein Research

RTL Market-Perform

13:01 Uhr
RTL Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RTL
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz des Medienkonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung hingegen merklich übertroffen. Mit der Integration des übernommenen PayTV-Senders Sky Deutschland habe RTL die Jahresziele erhöht./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 06:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 06:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RTL Group

Zusammenfassung: RTL Market-Perform

Unternehmen:
RTL		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
32,50 €		 Abst. Kursziel*:
13,85%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
32,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RTL

13:01 RTL Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 RTL Equal Weight Barclays Capital
27.03.26 RTL Equal Weight Barclays Capital
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