Bernstein Research

RTL Market-Perform

13:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel RTL 32,15 EUR -0,30 EUR -0,92% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz des Medienkonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung hingegen merklich übertroffen. Mit der Integration des übernommenen PayTV-Senders Sky Deutschland habe RTL die Jahresziele erhöht./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 06:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 06:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RTL Group