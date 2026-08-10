RTL Aktie
Marktkap. 4,95 Mrd. EURKGV 5,42 Div. Rendite 1,88%
WKN 861149
ISIN LU0061462528
Symbol RGLXF
AI Analyse
RTL Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz des Medienkonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung hingegen merklich übertroffen. Mit der Integration des übernommenen PayTV-Senders Sky Deutschland habe RTL die Jahresziele erhöht./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 06:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 06:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RTL Group
Zusammenfassung: RTL Market-Perform
|Unternehmen:
RTL
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
32,50 €
|Abst. Kursziel*:
13,85%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
32,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,09%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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