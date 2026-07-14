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RWE Aktie

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57,30 EUR +0,16 EUR +0,28 %
STU
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Marktkap. 43,99 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
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WKN 703712

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ISIN DE0007037129

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Symbol RWNFF

Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

08:01 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
57,30 EUR 0,16 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen RWE am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Die Essener gehörten zu den Hauptprofiteuren von Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Jefferies sieht enormes Bewertungspotenzial angesichts des KI-bedingten Energiebedarfs./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,46 €		 Abst. Kursziel*:
18,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,67%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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