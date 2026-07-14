RWE Aktie
Marktkap. 43,99 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen RWE am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Die Essener gehörten zu den Hauptprofiteuren von Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Jefferies sieht enormes Bewertungspotenzial angesichts des KI-bedingten Energiebedarfs./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,46 €
|Abst. Kursziel*:
18,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,67%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|08:01
|RWE Buy
|UBS AG
|08:01
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|RWE Buy
|UBS AG
|08:01
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|RWE Buy
|UBS AG
|08:01
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research