DAX 24.867 +0,1%ESt50 6.252 +0,4%MSCI World 4.804 +0,2%Top 10 Crypto 8,6730 +3,9%Nas 25.508 -0,1%Bitcoin 57.898 +1,4%Euro 1,1425 +0,1%Öl 88,09 -1,3%Gold 4.068 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- NVIDIA legt Nebius-Beteiligung offen -- Microsoft, AMD, Apple, Infineon, Novo Nordisk, DHL, SK hynix, Samsung, Bitcoin, Micron, Zalando im Fokus
Top News
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erholungsbewegungen in Asien: Rückenwind durch Chipwerte und sinkende Ölpreise - Nikkei und KOSPI stark Erholungsbewegungen in Asien: Rückenwind durch Chipwerte und sinkende Ölpreise - Nikkei und KOSPI stark
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
58,58 EUR +0,94 EUR +1,63 %
STU
finanzen.net zero
RWE jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 43,68 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

JP Morgan Chase & Co.

RWE Overweight

08:51 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
58,58 EUR 0,94 EUR 1,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Seine Gespräche mit Investoren signalisierten, dass der Markt hinsichtlich der Einpreisung höherer Rohstoffpreise im Vorfeld einer vollständigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin unsicher sei, schrieb Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das decke sich mit der Einschätzung der Rohstoffanalysten von JPMorgan, die für das dritte oder vierte Quartal mit höheren europäischen Gaspreisen rechneten. Dies berge die Chance steigender und volatilerer Strompreise im vierten Quartal 2026 und im ersten Quartal 2027, was den Erzeugern und integrierten Energieunternehmen zu höheren Gewinnen verhelfen dürfte. Er sieht RWE, Engie, Naturgy und Centrica am besten positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 19:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,72 €		 Abst. Kursziel*:
12,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,96%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:51 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 RWE Buy UBS AG
15.07.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

TraderFox Meinungen RWE: Mehrheitsanteil an Amprion und Offshore-Ausbau als strategische Wachstumstreiber! RWE: Mehrheitsanteil an Amprion und Offshore-Ausbau als strategische Wachstumstreiber!
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels freundlich
finanzen.net RWE Aktie News: RWE steigt am Vormittag
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX verliert zum Handelsende
reNEWS RWE hits half-way mark on Thor turbines
reNEWS RWE wins Rethen-Vordorf repowering contract
reNEWS RWE bags permit for 1.1GW Oz titan
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS UK green lights 470MW solar double
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS RWE takes majority stake in Amprion
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen