RWE Aktie
Marktkap. 43,68 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Seine Gespräche mit Investoren signalisierten, dass der Markt hinsichtlich der Einpreisung höherer Rohstoffpreise im Vorfeld einer vollständigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus weiterhin unsicher sei, schrieb Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das decke sich mit der Einschätzung der Rohstoffanalysten von JPMorgan, die für das dritte oder vierte Quartal mit höheren europäischen Gaspreisen rechneten. Dies berge die Chance steigender und volatilerer Strompreise im vierten Quartal 2026 und im ersten Quartal 2027, was den Erzeugern und integrierten Energieunternehmen zu höheren Gewinnen verhelfen dürfte. Er sieht RWE, Engie, Naturgy und Centrica am besten positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 19:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,72 €
|Abst. Kursziel*:
12,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,96%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|08:51
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research