SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 667,3 Mio. EURKGV 8,67 Div. Rendite 5,75%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für SAF-Holland von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solides Geschäft in Europa werde weiter durch die Schwäche in Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum überschattet, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Lkw-Zulieferers./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,76 €
|Abst. Kursziel*:
76,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
77,60%
|
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|09:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.21
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|03.12.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|26.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|21.10.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG