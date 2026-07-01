DAX 25.707 -0,4%ESt50 6.376 -0,3%MSCI World 4.864 +0,0%Top 10 Crypto 8,3105 +2,3%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.251 -1,3%Euro 1,1427 -0,2%Öl 73,07 +1,5%Gold 4.127 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- TKMS erhält NATO-Rekordauftrag -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Micron, Siemens Energy, Vertex, Rivian, LG, AMD, SpaceX im Fokus
Top News
Rekordjagd pausiert: DAX im Rückwärtsgang - KI-Stresstest in Asien belastet Rekordjagd pausiert: DAX im Rückwärtsgang - KI-Stresstest in Asien belastet
UBS AG: Buy für GEA-Aktie UBS AG: Buy für GEA-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Saint-Gobain Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
80,24 EUR +1,16 EUR +1,47 %
STU
73,94 CHF +1,06 CHF +1,46 %
BRX
finanzen.net zero
Saint-Gobain jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 39,54 Mrd. EUR

KGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872087

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CODGF

Deutsche Bank AG

Saint-Gobain Hold

10:26 Uhr
Saint-Gobain Hold
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
80,24 EUR 1,16 EUR 1,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Der Baustoffkonzern dürfte ein Umsatzplus von 0,6 Prozent ausweisen und damit den wetterbedingt negativen Trend aus dem ersten Jahresviertel umdrehen, schrieb Jon Bell in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Hold

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,96 €		 Abst. Kursziel*:
6,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
80,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,93%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

10:26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
02.07.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
01.07.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
30.06.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
26.06.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net So stuften die Analysten die Saint-Gobain-Aktie im vergangenen Monat ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Saint-Gobain auf 134,60 Euro - 'Buy'
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Saint-Gobain trennt sich von Skandinavien-Geschäft: Aktie reagiert mit Kurssprung
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich
RSS Feed
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) zu myNews hinzufügen