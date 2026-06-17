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Symbol CODGF

RBC Capital Markets

Saint-Gobain Outperform

13:16 Uhr
Saint-Gobain Outperform
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,70 EUR -0,34 EUR -0,44%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Frühstück mit Finanzchefin Maud Thuaudet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Ton sei von Zuversicht geprägt und konstruktiv gewesen, schrieb Oliver Dyson am Donnerstag. Das Jahr verlaufe beim Baustoffhersteller wie geplant./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Outperform

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
77,64 €		 Abst. Kursziel*:
22,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
77,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
Analyst Name:
Oliver Dyson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

13:16 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
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05.05.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
28.04.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
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