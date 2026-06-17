Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 38,68 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Frühstück mit Finanzchefin Maud Thuaudet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Ton sei von Zuversicht geprägt und konstruktiv gewesen, schrieb Oliver Dyson am Donnerstag. Das Jahr verlaufe beim Baustoffhersteller wie geplant./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 04:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Outperform
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
77,64 €
|Abst. Kursziel*:
22,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
77,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
|
Analyst Name:
Oliver Dyson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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|RBC Capital Markets
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|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|29.05.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.04.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|13:16
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
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|27.04.26
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|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|24.04.26
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|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG