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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

Barclays Capital

Saint-Gobain Overweight

11:06 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
79,06 EUR 0,66 EUR 0,84%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Baustoffkonzerns aus eigener Kraft dürfte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart leicht angezogen haben, schrieb Pierre Rousseau am Mittwoch. Positiv wertet er den Verkauf von Dahl und die Neubewertung von Owens Corning, die auch seinen Kurszielanstieg ausgelöst hätten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
78,74 €		 Abst. Kursziel*:
37,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
79,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,61%
Analyst Name:
Pierre Rousseau 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

11:06 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
01.07.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
30.06.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
26.06.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
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