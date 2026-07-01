Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 39 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Baustoffkonzerns aus eigener Kraft dürfte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresstart leicht angezogen haben, schrieb Pierre Rousseau am Mittwoch. Positiv wertet er den Verkauf von Dahl und die Neubewertung von Owens Corning, die auch seinen Kurszielanstieg ausgelöst hätten./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
78,74 €
|Abst. Kursziel*:
37,16%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
79,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,61%
|
Analyst Name:
Pierre Rousseau
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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